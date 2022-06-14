В Финляндии снесут последний памятник Ленину

Фото: Wikimedia

Городской совет финского города Котка заявил о намерении демонтировать памятник Ленину и перенести его в музей. На сегодняшний день это последний памятник советскому вождю в Финляндии, рассказывает портал YLE.

Отмечается, что данный монумент постоянно подвергался вандализму, а после объявления военной операции на Украине местные жители потребовали снести статую.

Как заявили местные власти, памятник Ленину оскорбляет память людей, которые стали жертвами военных преступлений в Советском Союзе. В качестве альтернативы они предложили перенести скульптуру в музей Ленина в город Тампере. На данный момент это единственный музей, посвященный советскому вождю, находящийся за пределами России.

Памятник Ленину в Котке был сконструирован в 1979 году эстонским скульптором Матти Вариком в Таллине и подарен муниципалитету города.

Ранее городской совет Вильнюса одобрил снос памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище. Как заявил мэр столицы Латвии Ремигиюс Шимашюс, данная инициатива не коснется самого места захоронения солдат, убран будет исключительно мемориал.