Власти Вильнюса снесут памятник советским воинам-освободителям

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Городской совет Вильнюса одобрил снос памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище, заявил мэр столицы Латвии Ремигиюс Шимашюс в эфире радио LRT. В голосовании приняли участие 43 депутата: 39 из них проголосовало за демонтаж, 3 — против.

Как заявил Шимашюс, данная инициатива не коснется самого места захоронения солдат, убран будет исключительно мемориал.

Хочу отметить, что это будет не снос, а демонтаж. Мы не собираемся делать это грубо — все пройдет уважительно и четко. Разумеется, наследие будет отложено, чтобы потом его можно было где-то экспонировать, — заверил мэр Вильнюса.

Стоит отметить, что на Антакальнисском кладбище захоронено 2906 советских солдат, которые пали в боях за освобождение Вильнюса в 1944 году. Спустя 40 лет в их честь был установлен памятник.

Ранее депутаты самоуправления латвийского города Резекне приняли решение перенести памятник советскому солдату-освободителю, известному как «Алёша», на территорию братской могилы. Раньше возле него латвийцы праздновали День Победы.