В Финляндии хотят закрыть русскую школу Русскую школу в Финляндии планируют закрыть из-за сокращения числа учеников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Власти Восточной Финляндии хотят закрыть школу, занимающуюся преподаванием русского языка и литературы, сообщает YLE. Такое решение вынесли на повестку дня из-за сокращения количества учеников, которые стали массово переходить в другие учебные заведения.

Филиалы школы открыты в Лаппеенранте, Йоенсуу и Иматре — городах, расположенных неподалеку от российской границы. После закрытия школы, которое намечено на 2025 год, одна Лаппеенранта, как ожидается, сэкономит более €1 млн. Эти деньги планируют потратить для финансирования других школ города.

Ранее правительство страны приняло решение о продлении закрытия пограничных пунктов на границе с Россией еще на один месяц. С таким заявлением выступила глава Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии, а также кандидат в президенты от христианских демократов Сари Эссайя.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран. К 30 ноября были закрыты все КПП, работа которых была приостановлена до 13 декабря. 14 декабря была ненадолго возобновлена работа двух КПП, но 15-го числа граница была закрыта полностью до 14 января.

После этого вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия не пострадает от закрытия границ с Финляндией. По ее словам, взаимная торговля РФ как с этой страной, так и с Европой в целом уже деградировала, поэтому терять нечего.