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20 июля 2025 в 21:14

Полиция Болгарии нашла рекордную партию наркотиков в дипломатическом авто

БТА: 205 кг кокаина изъяли в Болгарии при досмотре дипломатической машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево, передает Болгарское телеграфное агентство. Как отмечается, наркотики были обнаружены при досмотре дипломатического автомобиля, въезжавшего на болгарскую территорию из Турции.

Рекордные 205,94 килограмма кокаина были изъяты на погранпереходе Капитан-Андреево из автомобиля, в котором ехал дипломат из Республики Конго, [аккредитованный] в Брюсселе. <…> Как сообщил прокурор округа Хасково Иван Стоянов, кокаин был обнаружен во время досмотра дипломатического автомобиля, въезжавшего в Болгарию из Турции 18 июля, — передает агентство.

Как сообщается, наркотики были расфасованы в пять чемоданов. Помимо дипломата, по данным агентства, были задержаны женщина с бельгийским паспортом и гражданин Болгарии, находившийся за рулем автомобиля. Всем задержанным выдвинули официальные обвинения. По оценке суда, стоимость изъятой партии запрещенных веществ составляет 37,69 млн болгарских левов (1,75 млрд рублей).

Ранее ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тонны кокаина стоимостью более $42 млн (свыше 3,2 млрд рублей). Власти сообщили о задержании троих иностранцев. Всего с октября 2024 года в Мексике конфисковали около 44,8 тонны кокаина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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