В Европе раскрыли, как WhatsApp «убивает западную цивилизацию» Борис Джонсон обвинил WhatsApp в падении рождаемости на Западе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мессенджер WhatsApp наносит вред западной цивилизации, влияя на поведение молодежи и уровень рождаемости, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсетях. По его мнению, современные поколения проводят слишком много времени в Сети, теряя интерес к живым встречам.

Мы стали проводить больше времени в группах WhatsApp. <...> Молодые люди, поколение Z, миллениалы, кто угодно, проводят так много времени в социальных сетях, что больше не ходят на вечеринки. Они не пьют так много, как мое поколение раньше. И, может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости. WhatsApp убивает западную цивилизацию, — отметил Джонсон.

Ранее демограф Владимир Тимаков сообщил, что 10% российских женщин остаются бездетными к концу репродуктивного возраста, это рекордный показатель для страны. По мнению эксперта, в отличие от Европы, где бездетность часто является осознанным выбором, в России это преимущественно связано с экономическими трудностями, отсутствием партнера или проблемами со здоровьем.

В свою очередь демограф Алексей Ракша опроверг идею о том, что переселение россиян из мегаполисов в малоэтажные дома может повысить рождаемость. По мнению эксперта, урбанизация обусловлена экономическими факторами, а на демографические показатели, согласно мировой практике, в большей степени влияют религиозные и культурные традиции, чем тип жилья.