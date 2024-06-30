В Европе раскритиковали «авантюру» Макрона с досрочными выборами Sky News: план Макрона с проведением досрочных выборов в парламент провалился

Фото: kremlin.ru

Эммануэль Макрон

«Авантюрный» план президента Франции Эммануэля Макрона с проведением досрочных выборов в парламент обречен на провал, заявил в своей статье журналист Sky News Адам Парсонс. По его словам, опросы граждан говорят о поражении партии французского лидера на предстоящем голосовании.

Его логика заключалась в том, что нация <...> каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от «Национального объединения» в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся, — отметил корреспондент.

Согласно опросам, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» станет триумфатором на выборах в Европарламент. В то же время правоцентристской фракции Макрона пока что отдают третью позицию.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принял участие в выборах в Нацсобрание, выразил уверенность, что «макронизму» в стране пришел конец. По словам политика, данное заявление не имеет отношения к мести, он действительно считает, что настало время политической перестройки.

До этого Макрон обратил внимание, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Заявление прозвучало на фоне его провала на выборах.