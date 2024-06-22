Во Франции заявили о конце эры «макронизма» Экс-президент Франции Олланд: «макронизму» пришел конец

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франсуа Олланд

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принял участие в выборах в Нацсобрание, выразил уверенность, что «макронизму» в стране пришел конец, пишет AFP. По словам политика, данное заявление не имеет отношения к мести, он действительно считает, что настало время политической перестройки.

«Макронизму» пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено, — сказал он.

По словам Олланда, он не собирается возвращаться на высший пост в стране, однако сейчас настало время для изменения политического курса Франции, а вектор, выбранный при Макроне, слишком дорого обошелся республике в политическом плане. Политик также обосновал свое выдвижение в Коррезе на парламентских выборах тем, что ситуация очень серьезная.

В интервью изданию Олланд также поддержал позицию экс-премьера Франции Эдуара Филиппа, который выразил уверенность, что руками Макрона было уничтожено президентское большинство. Он также заявил, что понимает гнев французов после решения президента о роспуске Нацсобрания, принятого 9 июня.

Ранее Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Заявление прозвучало на фоне его провала на выборах.