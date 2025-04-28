В Европе признали зависимость от России и ее газа Еврокомиссар Йоргенсен признал зависимость Европы от газа России

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Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что Европа все еще сохраняет зависимость от российского газа. Об этом он заявил в интервью изданию Table.Media, подчеркнув, что подобная ситуация неприемлема с политической, моральной и безопасной точек зрения.

Очевидно, что мы по-прежнему зависим от российского газа, — сообщил европейский чиновник.

По словам Йоргенсена, в ближайшее время Еврокомиссия представит дорожную карту по постепенному отказу от российского газа и поиску альтернативных источников энергии. Он добавил, что сейчас Евросоюз также зависит от США в вопросе поставок сжиженного природного газа. Еврокомиссар выразил уверенность, что Европа может нарастить объемы импорта СПГ из США, чтобы снизить риски и укрепить энергетическую безопасность региона.

Ранее сообщалось, что в Германии топ-менеджеры и ведущие аналитики энергетических компаний призывают возобновить поставки российского газа любой ценой. Европе так и не удалось диверсифицировать энергоснабжение, а дешевая энергия нужна здесь и сейчас. В частности, эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис надеется, что США поддержат этот шаг.