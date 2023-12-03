В Европе предположили, почему жена Зеленского не хочет его переизбрания Бизнесмен Дотком: Зеленская не хочет переизбрания мужа ради нормальной жизни

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Жена президента Украины Елена Зеленская не хочет переизбрания мужа на пост главы государства, потому что желает нормальной жизни, сообщил немецко-финский бизнесмен, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в Twitter (X). По его словам, из-за Зеленского Украина потеряла более 600 тысяч граждан.

Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально? — написал Дотком.

Ранее супруга Зеленского заявила, что не считает возможным переизбрание мужа на следующий срок. В подкасте изданию Economist она сообщила о необходимости «придумать что-то новое».

До этого стало известно, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней. Предыдущее подобное решение сделало невозможным проведение парламентских выборов. Теперь под вопросом стоит и голосование за президента страны. В ЦИК Украины при этом сообщили, что Зеленский останется на своей должности и после окончания срока его полномочий.

В конце ноября британская газета The Guardian сообщила, что Зеленский боится проиграть на президентских выборах. По информации издания, украинский лидер озадачен так называемым феноменом Уинстона Черчилля, несмотря на то что ни начало предвыборной кампании, ни дата самого голосования не объявлялись. Речь идет о проигрыше бывшего премьер-министра Великобритании, несмотря на возросшую популярность после Второй мировой войны.