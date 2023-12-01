Жена Зеленского рассказала о своем отношении к переизбранию супруга Жена Зеленского заявила, что не желает переизбрания супруга

Фото: president.gov.ua

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не считает возможным переизбрание мужа на следующий срок. В подкасте изданию Economist она сообщила о необходимости «придумать что-то новое».

Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое, — заявила Зеленская.

Ранее стало известно, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней. Предыдущее подобное решение сделало невозможным проведение парламентских выборов. Теперь под вопросом стоит голосование за президента страны. В ЦИК Украины при этом сообщили, что Зеленский останется на своей должности и после окончания срока его полномочий.

Британская газета The Guardian ранее сообщила, что Зеленский боится проиграть на президентских выборах. По информации издания, украинский лидер озадачен так называемым феноменом Уинстона Черчилля, несмотря на то, что ни начало предвыборной кампании, ни дата самого голосования не объявлялись. Речь идет о проигрыше бывшего премьер-министра Великобритании, несмотря на возросшую популярность после Второй мировой войны.