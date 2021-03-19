В Европе началась третья волна коронавирусной пандемии

https://static.news.ru/photo/2ead878e-88c0-11eb-be18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории государств Евросоюза началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

По её словам, третья волна пандемии уже заметна. Она наступает постепенно, а в некоторых странах — очень быстро. Как отметила Спинант, Европа входит в сложный период. Она заявила, что экономика государств ЕС будет затронута возникшей ситуацией.

Однако, подметила представитель ЕК, есть и хорошая новость. Она заключается в том, что уровень летальности от COVID-19 снижается. Как говорят власти, это можно объяснить тем, что в отделениях интенсивной терапии улучшились методики лечения.

Кроме того, новые штаммы быстрее распространяются, но провоцируют менее серьёзные формы заболевания, — цитирует Спинант РИА Новости.

Она призвала страны ускорить темпы вакцинации. Цель Брюсселя — охватить 70% взрослого населения ЕС.

Как ранее передавал NEWS.ru, еврокомиссар Тьерри Бреттон на пресс-конференции в среду, 17 марта, заявил, что у Евросоюза не осталось поводов сомневаться в качестве и эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Он отметил, что препарат необходимо производить в ЕС.