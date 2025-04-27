В Европе дали жесткую оценку вторжению ВСУ в Курскую область Евродепутат Мариани назвал вторжение в Курскую область кровавой операцией Киева

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Украины

Киев осуществил «кровавую операцию» по вторжению в Курскую область, которая привела к потерям для ВСУ, но при этом не принесла никаких результатов, считает европейский депутат от Франции Тьерри Мариани. В беседе с РИА Новости он назвал это губительным эпизодом, без которого можно было обойтись. Политик также высказал надежду на скорое заключение мира.

Украинские войска всегда долго оставались вдалеке от Курска и на самом деле занимали совсем небольшую территорию. Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов, — сказал Мариани.

По словам политика, планы о том, чтобы сохранить часть территории Курской области для облегчения переговоров с Россией, принадлежала, в частности, Великобритании. Однако это, по мнению евродепутата, привело лишь к гибели тысяч украинских военнослужащих и утрате большого количества военной техники.

Тем временем депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что освобождение Курской области от ВСУ станет первым шагом на пути к прекращению огня на Украине. По его мнению, Токио должен продемонстрировать свою позицию по миру и поддержать усилия президента США Дональда Трампа.