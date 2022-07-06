В Европарламенте усомнились в способности Киева выплатить долги Депутат Европарламента Мариани усомнился в способности Киева выплатить долги по кредитам

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Тьерри Мариани

Французский европарламентарий Тьерри Мариани выразил сомнения в том, что Украина способна выплачивать долги по кредитам в размере €9 млрд, пишет RT со ссылкой на обращение политика к Еврокомиссии. Он напомнил, что глава МВФ Кристалина Георгиева предлагала выделять Украине не кредиты, а гранты, уточнив финансовые потребности Киева и скорректировав способы их удовлетворения.

Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы? — поинтересовался Мариани.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины потребует $750 млрд, при этом основным источником финансирования в Киеве видят конфискованные активы Российской Федерации. Другими источниками финансирования для Украины могут стать различные международные гранты и кредиты со льготами, а также «инвестиции приватного сектора и внебюджетные взносы приватных лиц и корпораций».