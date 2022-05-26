В Европарламенте нашли альтернативу эмбарго на российскую нефть В Европарламенте предложили ввести пошлины на импорт энергоресурсов из России вместо эмбарго

Фото Stefan Sauer/Global Look Press

Депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица направил обращение Европейскому совету, в котором предложил ввести пошлины на импорт российских энергоносителей вместо эмбарго, пишет RT. Он отметил что торговые запреты приводят лишь к сокращению поставок и росту цен, при этом сверхприбыль остается в стране-экспортере.

При введении пошлин стоимость товаров все равно растет, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортере, — сказал парламентарий.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика откажется обсуждать тему эмбарго на российскую нефть во время саммита Евросоюза, запланированного на следующую неделю. Он подчеркнул, что Венгрия является сторонником отказа от запрета Евросоюза на российскую нефть, так как такие меры нанесут серьезный вред ее экономике.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не может ввести немедленный и полный запрет на поставки энергоносителей из России. По ее мнению, вопрос санкций нужно решать стратегически, чтобы не навредить «своим».