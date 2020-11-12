В Еврокомиссии объяснили, почему не планируют закупать вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/affaebfc-24e2-11eb-ace8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, почему европейские власти не рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», несмотря на то что её объявленная эффективность выше, чем у препарата от американской Pfizer.

По его словам, при выборе препаратов для вакцинации населения Европы Евросоюз ориентируется на вакцины, производство которых будет налажено на территории ЕС.

Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе, — приводит слова Мамера ТАСС.

Он добавил, что Брюссель продолжает переговоры с различными компаниями, которые занимаются производством вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что Еврокомиссия согласовала контракт с немецкой BioNTech и американской Pfizer на закупку 300 млн доз вакцины от COVID-19 по предзаказу. Точные сроки поставки препаратов пока неизвестны.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусом, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.