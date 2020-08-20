В Евробюро ВОЗ призвали людей из групп риска к вакцинации против гриппа

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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал население Европы активнее проводить вакцинацию против гриппа среди групп риска.

По его словам, очень важно, чтобы правительства государств укрепляли эпидемиологический надзор за гриппом и коронавирусом, а также «продвигали вакцинацию» от гриппа для людей из групп риска.

Это еще более важно в этом году, поскольку нам необходимо защитить от перегрузки наши больницы и медицинских работников, которые уже справляются с COVID-19, — заявил он.

По словам Клюге, в 2020 году поддержка, оказываемая пожилым людям, должна быть усилена как никогда. Кроме того, он отметил, что сейчас специалистов особенно беспокоит рост заболеваемости коронавирусом среди молодёжи, передаёт ТАСС.

Хотя у молодых людей меньше шансов умереть, чем у пожилых людей, они все же могут серьезно пострадать. Этот вирус поражает органы по всему телу, но особенно легкие и сердце, — сказал глава Европейского бюро ВОЗ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытаются понять насколько безопасна российской вакцина от коронавируса. Для этого они обмениваются данными с российскими разработчиками препарата. Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд заявила, что поспешности в принятии выводов не будет.