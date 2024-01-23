В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона Эстонский генерал пожаловался на появление в армии русскоязычного батальона

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В одном из батальонов Сил обороны Эстонии замечено преобладание русскоязычных солдат, пожаловался командир дивизии генерал Вейко-Велло Пальм в интервью газете Sakala. По его словам, из-за того, что власти предоставляют новобранцам возможность выбирать место службы в армии, солдаты из восточных городов Эстонии, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы, предпочитали служить рядом с домом.

И в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике.

Также сообщалось, что власти Латвии планируют депортировать из страны более тысячи граждан России. Как заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, всего из-за новых требований закона об иммиграции республику могут покинуть 3255 россиян, они уже получили соответствующие уведомления.