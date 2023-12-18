В Латвии заявили о депортации более тысячи россиян Глава Управления по миграции Розе: Латвия депортирует более тысячи граждан РФ

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Власти Латвии планируют депортировать из страны более тысячи граждан России, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. Всего из-за новых требований закона об иммиграции республику могут покинуть 3255 россиян, они уже получили соответствующие уведомления, передает латвийский портал BB.lv.

Выдворение коснется более 1000 человек. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе, — заявила Розе.

С 1 сентября в Латвии вступил в силу закон, согласно которому не сдавшие экзамен на знание латышского языка могу быть депортированы из страны. Это касается десятков тысяч людей, в том числе пенсионеров, живущих в республике еще с советских времен.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике.