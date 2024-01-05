В ЕС высказались против свободной торговли с Украиной Еврокомиссар Войцеховский выступил против режима свободной торговли с Киевом

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Януш Войцеховски

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховски выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, если не будут введены ограничения на ввоз в ЕС продукции из этой страны. В беседе с RMF FM он посетовал, что из-за роста импорта украинских птицы и сахара появилась угроза конкурентоспособности европейского сектора.

Это моя большая задача на 2024 год — обеспечить, чтобы новое постановление, если оно будет принято, ввело достаточно сильные защитные положения, чтобы не повторилось кризиса, связанного с переизбытком предложения <...>. Этот импорт растет таким образом, что это угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, включая польское производство мяса птицы и сахара, — пояснил он.

Кроме того, Войцеховский утверждает, что полное открытие рынка ЕС для импорта с Украины является «согласием на консолидацию российских достижений». По его мнению, Россия вытеснила Киев с азиатских рынков, тем самым подталкивая ее к ЕС, что вызывает дестабилизацию в Польше и других странах, граничащих с Украиной.

Польский чиновник уверен, что в этой ситуации Москва выигрывает дважды: она завоевывает новые рынки и сеет недовольство в ЕС. По мнению Войцеховского, необходимо, с одной стороны, защитить европейских производителей, а с другой — облегчить украинский экспорт в страны за пределами Европы.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино рассказал, что фермеры в Германии бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны. До этого французский депутат Эммануэль Таше де ла Пажери высказал недовольство ростом импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам парламентария, решение правительства Франции противоречит политике, направленной на восстановление продовольственного суверенитета. Депутат призвал власти решить данную проблему.