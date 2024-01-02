Французский политик раскрыл попытку бунта против импорта с Украины Асселино: СМИ скрывают бунты немецких фермеров против импорта с Украины

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Фермеры в Германии бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны, сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (X) лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Он также отметил, что СМИ об этом умалчивают.

В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС, — написал Асселино.

По данным РИА Новости, в понедельник, 1 января, протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, вышедшего к ним с речью. Правительство ФРГ обвинили, в частности, в стремлении сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для фермерских нужд. В знак протеста работники сельского хозяйства выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот более сотни тракторов.

Ранее французский депутат Эммануэль Таше де ла Пажери высказал недовольство ростом импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам парламентария, решение правительства Франции противоречит политике, направленной на восстановление продовольственного суверенитета. Депутат призвал власти решить данную проблему.

В свою очередь, Совет Федерации предложил создать в России овощные маркетплейсы. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит упростить продажу сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что в настоящее время фермеры могут продавать свои товары в крупных торговых сетях, однако заключить с ними договор достаточно трудно.