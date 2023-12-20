Во Франции выразили недовольство из-за роста импорта с Украины Франция увеличила импорт украинской сельхозпродукции в ущерб фермерам

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Рост импорта сельскохозяйственной продукции с Украины вызвал недовольство у французского депутата Эммануэля Таше де ла Пажери, сообщает издание Lenta.ru. По словам парламентария, решение правительства Франции противоречит политике, направленной на восстановление продовольственного суверенитета. Депутат призвал власти решить данную проблему.

Парламентарий отметил, что за последние 20 лет доля Франции на европейском сельскохозяйственном рынке значительно сократилась, в то время как ее импорт увеличился. Кроме того, ввозимые в страну товары часто не соответствуют установленным экологическим стандартам, которые предъявляются французским фермерам. По мнению депутата, все это противоречит политике правительства страны, направленной на развитие собственной сельскохозяйственной промышленности. Более того, власти Франции наносят им ущерб, заставляя уменьшать цены в условиях инфляции.

Столкнувшись с нынешней инфляционной ситуацией, правительство теперь требует от фермеров снизить цены, что, по-видимому, резко противоречит политике, проводимой в течение последних семи лет, — заявил депутат в письме, адресованном министру сельского хозяйства Франции Марку Фено.

Совет Федерации ранее предложил создать в России овощные маркетплейсы. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит упростить продажу сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что в настоящее время фермеры могут продавать свои товары в крупных торговых сетях, однако заключить с ними договор достаточно трудно.