В ЕС рассказали о судьбе седьмого пакета санкций в отношении России Европейский чиновник: седьмой пакет санкций против России пока не обсуждается

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Седьмой пакет санкций в отношении России в Евросоюзе пока не обсуждают. В настоящее время ведутся попытки согласования шестого пакета. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный европейский чиновник, его слова приводит РИА Новости.

Сейчас мы работаем над шестым пакетом санкций, посмотрим, добьёмся ли успеха по нему. Седьмой пакет будет обсуждаться в свое время, — сказал он.

Саммит Евросоюза пройдёт 30–31 мая в Брюсселе.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о том, что шестой пакет санкций ЕС будет содержать в себе отключение очередных банков от системы SWIFT, ограничения по импорту нефти и санкции «за дезинформацию».

В настоящее время Евросоюз ввёл в отношении России пять пакетов санкций, причиной стала спецоперация на Украине, которую Москва начала 24 февраля. Ряд стран ЕС блокируют принятие шестого пакета, поскольку предусмотренные там ограничения по отказу от российской нефти могут негативно повлиять на их экономику. В частности, противником принятия нового пакета является Венгрия.

Ранее Bloomberg узнал, что Еврокомиссия направила странам — членам ЕС предложение об отсрочке запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Так называемое пересмотренное предложение было направлено Еврокомиссией правительствам стран ЕС в субботу, 28 мая. Предполагается, что оно позволит пощадить поставки по трубопроводу «Дружба».