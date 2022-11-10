В ЕС призвали улучшить инфраструктуру для быстрых перевозок войск Боррель призвал Евросоюз адаптировать возможности для повышения военной мобильности

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал адаптировать дороги, туннели, мосты и транспорт стран ЕС для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках Союза. Он также заявил о необходимости усиления сотрудничества не только с НАТО, но и с партнерами ЕС, в частности, с Молдавией, Украиной и Балканами, передает РИА Новости.

Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности. Это критически важно для нашей обороны. Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток, на наши внешние границы, — сказал Боррель.

По его словам, сейчас в Европе нет специальных дорог для военного транспорта и используется гражданская инфраструктура.

Ранее Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны «тоже не блефуют», говоря о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.