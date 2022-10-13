Боррель предсказал действия Запада в случае ядерного удара по Украине Боррель: ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ, передает ТАСС. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сообщил в интервью France 2, что если Москва применит ядерное оружие, то Париж не станет использовать ядерное оружие против РФ.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны «тоже не блефуют», говоря о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика, — указал Боррель.

Президент Франции Макрон исключил ядерный ответ, в случае если Россия применит ядерное оружие.

Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос, — сказал французский лидер.

Ранее глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг заявил, что Россия обладает «глубокими запасами» вооружений и пока не намерена наносить ядерные удары. По его словам, атаки по объектам инфраструктуры на Украине 10 октября показали, что у Москвы «очень боеспособная военная машина» и о подготовке ядерного удара речь пока не идет.