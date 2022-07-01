ЕС пригрозил России усилением изоляции Евросоюз пригрозил России усилением изоляции в случае разрыва отношений с Болгарией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз пригрозил Москве усилением изоляции в ответ на слова посла РФ в Софии Элеоноры Митрофановой о возможном разрыве дипотношений с Болгарией. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Европейской службы внешних связей. Решение Болгарии о высылке 70 российских дипломатов сочли в Союзе полностью соответствующим международному праву, в отличие от «необоснованной угрозы» российской стороны.

Такой непропорциональный шаг со стороны России послужит лишь еще большей ее изоляции на международном уровне, — заключили в службе.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. Он отметил, что власти страны подозревают их в шпионаже, их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ.

Заявление Петкова вызвало дипломатический скандал. Он был вызван в парламент Болгарии, чтобы объяснить решение кабмина.

Уходящий в отставку премьер заявил на заседании парламента, что он лично не принимал решение о высылке российских дипломатов. По словам Петкова, решение было основано на «трех докладах» агентства нацбезопасности и отчете МИД.

Впоследствии Митрофанова предупредила болгарские власти, что такие действия не могут остаться без последствий и Москва «примет очень решительные меры» вплоть до полного разрыва дипломатических отношений.