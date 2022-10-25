В ЕК заявили о необходимости согласия жителей ЕС на оказание помощи Киеву Вице-президент ЕК Юрова: ЕС нужно благословение его жителей для дальнейшей помощи Украине

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Вера Юрова

Страны, входящие в Евросоюз, должны продолжать оказывать финансовую и военную помощь Киеву, однако для этого нужно получить «благословение» от граждан Европы, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. По ее словам, в будущем такая поддержка может стоить гораздо дороже, поэтому ее нужно предоставлять сейчас, пишет Politico.

Это непросто, и нам нужно снова и снова просить у наших граждан благословения на это. Но если мы не поддержим Украину сейчас, в военном, но также финансовом плане, в будущем это будет стоить гораздо дороже, — заявила Юрова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц сообщили о необходимости разработки «плана Маршалла» для Украины. По их мнению, платформа поможет Киеву восстанавливать страну. Немецкий канцлер и председатель ЕК также считают нужным сформировать платформу, которая будет координировать оказываемую Украине помощь. Она потребуется, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

До этого экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту. Политик отметил, что не понимает, на основе какой статьи европейских соглашений фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики.