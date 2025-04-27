По улицам Дублина пронесли портреты Путина, Трампа и Макгрегора В Дублине прошла акция против мигрантов с портретами Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Дублине несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против мигрантов, неся портреты российского президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, сообщает Irish Examiner. Марш приурочили к 109-й годовщине Пасхального восстания 1916 года.

По данным источника, участники шествия прошли от Сада памяти до здания таможни, неся транспаранты с лозунгами «Жизни ирландцев важны», «Кулок говорит «нет» и «Ирландия переполнена». Среди собравшихся звучали призывы «Уберите их» и «Ирландия для ирландцев». Одним из заметных участников марша стал Герман Келли, лидер Ирландской партии свободы.

Протест поддержал и Макгрегор, ранее заявивший о намерении баллотироваться на пост президента страны. В связи с этим его портрет оказался на митинге рядом с изображениями Путина и Трампа.

Одновременно в Дублине прошла встречная акция в поддержку мигрантов, организованная лейбористами, правозащитниками и социалистическими движениями. Участники скандировали «Беженцам здесь рады». Однако их митинг проходил под охраной полиции и с привлечением вертолета.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о «колонизации России» мигрантами из Средней Азии и Закавказья. Кроме того, парламентарий предупредил о рисках массового переселения в страну граждан Африки, Сирии и Пакистана, а также выразил опасения по поводу возможного притока афганцев после смягчения позиции в отношении «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Матвеев назвал ситуацию угрожающей, однако отметил, что процесс пока обратим благодаря сохраняющемуся 80% русскому большинству.