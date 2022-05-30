В ДНР назвали число пленных солдат с «Азовстали» и намекнули на их судьбу Глава Минюста ДНР: на территории республики находятся 2,3 тысячи пленных с «Азовстали», им грозит смертная казнь

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что на территории республики в данный момент находится 2,3 тысячи пленных бойцов ВСУ и «Азова» с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». В эфире телеканала «Россия 1» он уточнил, что за преступления, которые совершали украинские солдаты, им грозит смертная казнь. Сироватко отметил, что окончательный вердикт военнопленным вынесет суд.

Все военнопленные находятся на территории ДНР... Конкретно военнопленных, которые с «Азовстали», у нас порядка 2,3 тысячи человек, — заявил Сироватко.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Генпрокуратура республики совместно с российскими профильными ведомствами разрабатывает устав международного трибунала над украинскими военными, сдавшимися в Мариуполе. Особое внимание уделяется максимальной прозрачности суда. Он подчеркнул, что ряд стран уже согласились участвовать в процессе.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских военнопленных, которые вышли с территории мариупольского завода «Азовсталь».