В детский сад в Горловке прилетел снаряд ВСУ Мэр Горловки Приходько сообщил о прямом попадании боеприпаса ВСУ в кровлю детского сада

Фото: flickr

Мэр Горловки (Донецкая Народная Республика) Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале о прямом попадании снаряда ВСУ в кровлю детского сада в поселке Румянцево. По его словам, здание охватил пожар.

Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86, что в поселке Румянцево Здание горит, — написал Приходько.

Накануне двое детей и девять взрослых пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Как сообщает Народная милиция ДНР, два снаряда были выпущены по детской площадке на улице Бессонова. Повреждены также многоквартирные жилые дома.

Ранее при обстреле ВСУ Новой Каховки был уничтожен склад с гуманитарной помощью для местных жителей. Об этом сообщила начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря. По ее словам, на складе находилось около 35 тонн гуманитарной помощи.