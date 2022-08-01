В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за флага

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В Черногории семью украинцев заставили покинуть пляж после того, как они повесили на шезлонг флаг своей страны, сообщает Telegram-канал «Реальный Киев». Им пришлось подчиниться, но они пригрозили пожаловаться на администрацию пляжа в полицию.

Выставленный на всеобщее обозрение украинский флаг вызвал недовольство у других отдыхающих. В связи с этим персонал пляжа потребовал от украинцев уйти с пляжа.

На попавшем в Сеть ролике видно, как сотрудник пляжа в категоричной форме требует от украинцев уйти и подталкивает их к выходу. Уходя, они пригрозили, что пожалуются в полицию.

Ранее сообщалось, что в Польше представители местной молодежи устроили акцию протеста из-за флагов Украины на общественном транспорте в городе Вроцлав. Они заявили, что не позволят правительству сделать из Польши Укрополию.