В Чехии допустили ухудшение отношений с Россией на фоне дела Сафронова

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Отношения Чехии и России могут ухудшиться из-за дела против советника главы Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого российские спецслужбы подозревают в госизмене. Такое мнение высказал председатель комиссии Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента по контролю за Управлением по внешним связям и информации Павел Блажек.

Ожидаю ухудшения чешско-российских отношений, — отметил чешский политик.

При этом он воздержался от других комментариев, сообщает ТАСС.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.

Иван Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте». Весной 2019 года изданию пришлось удалить его статью о готовящихся поставках Су-35 в Египет, против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках по контракту 2018 года опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

Во время суда о выборе Ивану Сафронову меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года. Дело по статье «Госизмена» против него было возбуждено 6 июля, но в нём уже семь томов. В них утверждается, что в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». США позднее получили секретные сведения от спецслужб Чехии, считает следствие.

Решение о мере пресечения принималось в Лефортовском районном суде Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге суд решил арестовать его на два месяца. По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии.

После этого защита обжаловала арест Сафронова, который до сих пор остаётся сотрудником Роскосмоса, писал NEWS.ru.