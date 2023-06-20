В Британии назвали предполагаемую причину пропажи батискафа у «Титаника» Контр-адмирал Пэрри заявил, что пропавший батискаф мог застрять среди обломков «Титаника»

Фото: oceangate.com

Бывший контр-адмирал ВМС Великобритании Крис Пэрри выразил опасения относительно того, что пропавший в районе места крушения лайнера «Титаник» батискаф мог застрять среди обломков затонувшего корабля, пишет газета Mirror. Пэрри также заметил, что оценки оставшегося кислорода на борту субмарины вызывают «глубокую тревогу».

Батискаф мог оказаться в ловушке среди обломков «Титаника». Это могло бы привести к катастрофическому несчастному случаю, — выразил свою обеспокоенность Пэрри.

Пэрри считает, что «благоприятный» сценарий пропажи батискафа может заключаться в том, что субмарина находится в рабочем состоянии, но по какой-то причине потеряла связь с поверхностью.

Тем временем, Шон Тортора, бывший капитан корабля для аварийного спасения, выразил сомнения относительно возможности своевременного обнаружения судна. Он подчеркнул, что запасы кислорода на борту должны иссякнуть примерно в 8:00 по московскому времени 22 июня.

Ранее стало известно, что на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. Отмечается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедиция проводилась компанией OceanGate Expedition.