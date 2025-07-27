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27 июля 2025 в 12:40

В Бразилии уличили Европу в подготовке к войне с Россией

Офицер Фариназу: Европа перевооружается с прицелом на Россию

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Европейские страны ведут подготовку к возможному военному конфликту с Россией, считает офицер запаса ВМС Бразилии и военный аналитик Робинсон Фариназу. По его мнению, государства Западной Европы усиливают вооружения именно с расчетом на противостояние с Москвой, передает РИА Новости.

Европа готовится к войне. <...> Германия только и говорит, что о перевооружении. У них большие проблемы с набором военнослужащих. <...> Теперь они «проснулись» и снова вооружаются. Вооружаются с расчетом на Россию, — заключил собеседник.

Фариназу отметил, что еще недавно, при Урсуле фон дер Ляйен в должности министра обороны Германии, армия страны была в кризисе, но ситуация меняется. По его словам, в Европе преобладает русофобская риторика, а курс на милитаризацию также поддерживают Бельгия, Нидерланды и Португалия.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн критично оценил европейских лидеров, назвав их «коалицией безмозглых». Эксперт подчеркнул, что политики не понимают последствий антироссийской политики и ошибочно считают, что могут компенсировать поддержку Украины без США. Макговерн также отметил, европейские лидеры поверхностно оценивают ситуацию, раздувая «российскую угрозу».

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