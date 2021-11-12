В Болгарии стартовало голосование на выборах президента и парламента

В Болгарии началось голосование на президентских и парламентских выборах. Избирательным правом обладают порядка 6,7 млн жителей страны. По прогнозам экспертов, в голосовании примет участие примерно половина из них, сообщает ТАСС.

В Болгарии открылись около 13 тысяч избирательных участков. Ещё 750 будут работать за пределами страны. За ходом голосования будут следить порядка четырёх тысяч наблюдателей.

На пост президента претендуют 23 кандидата, включая действующего главу государства Румена Радева. В парламентских выборах принимают участие 20 партий и семь коалиций. В общей сложности на 240 мест в законодательном органе претендуют свыше пяти тысяч человек.

Предварительные неофициальные итоги голосования станут известны вечером 14 ноября после завершения работы избирательных участков.

Ранее сообщалось, что ЦИК Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента. Победу на них одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. За него проголосовали более 80% избирателей.