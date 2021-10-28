ЦИК Узбекистана подвела окончательные итоги президентских выборов

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на выборах главы государства. После подсчёта всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов. Об этом на заседании ЦИК сообщил председатель Зайниддин Низамходжаев, которого цитирует РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, — сказал Низамходжаев.

Для победы на выборах необходимо было набрать более 50% голосов избирателей. Ранее сообщалось, что на втором месте по части набранных голосов находится заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова, а на третьем — председатель Национально-демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана.