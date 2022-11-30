Минск обвинил Запад в подготовке националистов для захвата власти Минобороны Белоруссии: Запад готовит на Украине националистические формирования для захвата власти

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Виктор Хренин

Запад готовит на Украине националистические воинские формирования, которые могут быть использованы для захвата власти в Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин изданию «СБ. Беларусь сегодня». По его мнению, для этого могут быть использованы полки ВСУ «Погоня» и имени Кастуся Калиновского.

Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка «Погоня», которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Беларуси, — заявил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сессии ОДКБ заявил, что НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы. Он также отметил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами «по уши» в него вовлечены.

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов в свою очередь заявил о возросшей угрозе интервенции в страну с территории ряда государств. Он отметил, что в настоящее время общественно-политическая обстановка в стране стабильная, порядок и безопасность обеспечены.