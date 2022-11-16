В Белоруссии опасаются интервенции КГБ Белоруссии заявил об «угрозе интервенции» со стороны Балтии, Украины и Польши

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов заявил о возросшей угрозе интервенции в сторону Белоруссии с территории ряда стран, сообщает агентство «БелТА». Он добавил, что украинская сторона взрывает мосты в районе границы.

Сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины. Беглые уже не видят возможности так называемых мирных перемен и активно разрабатывают сценарий силового изменения конституционного строя, — заявил Теребов.

Он отметил, что в настоящее время общественно-политическая обстановка в стране стабильная, порядок и безопасность обеспечены.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину, отметив, что Минску «на Украине делать нечего» и сам он «тысячу двести раз» заявлял об этом.

Президент Белоруссии и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.