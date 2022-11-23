Лукашенко пожаловался на антироссийский и антибелорусский векторы НАТО Лукашенко заявил, что НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы

Фото: president.gov.by

НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Ереване на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, передает БелТА. Лукашенко добавил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами «по уши» в него вовлечены.

Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий? — считает Лукашенко.

Лукашенко добавил, что необходимо начать диалог о мире на Украине, но вопрос заключается в том, дадут ли Киеву сесть за стол переговоров.

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов заявил о возросшей угрозе интервенции в страну с территории ряда государств. Он отметил, что в настоящее время общественно-политическая обстановка в стране стабильная, порядок и безопасность обеспечены.

Лукашенко ранее сообщил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину, отметив, что Минску «на Украине делать нечего» и сам он «тысячу двести раз» заявлял об этом.