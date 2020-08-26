В Анталье из-за коронавируса установили запрет на ряд развлечений

Управление общей гигиены провинции Анталья проинформировало, что на курорте устанавливается запрет на пенные вечеринки и развлекательные мероприятия, при которых используются «дым, туман и цветные порошки».
Как
Дополнительно предусмотрены проверки, которые будут проводить подразделения правоохранительных органов, портовые власти, управления провинций и муниципалитеты.
Организаторы таких вечеринок могут быть оштрафованы на сумму в 3500 турецких лир (более 35 тысяч рублей). Также нарушителей могут лишить лицензии на деятельность и привлечь к уголовной ответственности.
Ранее NEWS.ru писал, что штрафы в десятки тысяч рублей грозят вернувшимся из Турции туристам из-за трудновыполнимых требований Роспотребнадзора, заявила представитель туриндустрии Ирина Кушнарёва.
Согласно регламенту сдачи теста на коронавирус, подготовленному ведомством, у путешественников есть 72 часа для прохождения лабораторных исследований.
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