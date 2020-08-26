В Анталье из-за коронавируса установили запрет на ряд развлечений

https://static.news.ru/photo/0e6031ae-e7a1-11ea-905c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Oesterle/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Управление общей гигиены провинции Анталья проинформировало, что на курорте устанавливается запрет на пенные вечеринки и развлекательные мероприятия, при которых используются «дым, туман и цветные порошки».

Как уточняет Турпром, ограничения вводятся на фоне риска заражения COVID-19 в связи с отсутствием масок и нарушением общих правил гигиены. Перечисленные развлекательные мероприятия запрещены на всех пляжах, надводных платформах, конструкциях и транспортных средствах, таких как яхты и прогулочные катера.

Дополнительно предусмотрены проверки, которые будут проводить подразделения правоохранительных органов, портовые власти, управления провинций и муниципалитеты.

Организаторы таких вечеринок могут быть оштрафованы на сумму в 3500 турецких лир (более 35 тысяч рублей). Также нарушителей могут лишить лицензии на деятельность и привлечь к уголовной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что штрафы в десятки тысяч рублей грозят вернувшимся из Турции туристам из-за трудновыполнимых требований Роспотребнадзора, заявила представитель туриндустрии Ирина Кушнарёва.

Согласно регламенту сдачи теста на коронавирус, подготовленному ведомством, у путешественников есть 72 часа для прохождения лабораторных исследований.