В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно В Анкаре заявили о продолжении вывоза украинского зерна на судах под флагом Турции

Фото: Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору. По его словам, пока с этим не было проблем, сообщает РИА Новости.

По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить, — цитирует агентство Акара.

Москва 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины. Такая реакция со стороны России последовала после террористической атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что Анкара была шокирована, когда Россия решила приостановить участие в зерновой сделке. Он добавил, что турецкая сторона надеется на преодоление кризиса. По его словам, через зерновой коридор всего прошло 421 судно. Общий объем перевезенных ими товаров составил 9,7 млн тонн.