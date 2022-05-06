Евросоюзу предрекли раскол из-за санкционной войны с Россией Депутат Чепа назвал причину, которая приведёт к распаду Евросоюза

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Евросоюз существует на протяжении многих лет, и первоначально Европейский континент объединяли экономические вопросы, связанные с облегчением жизни людей, их перемещением и трудоустройством, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, с момента начала спецоперации на Украине в ЕС произошёл раскол, а формально объединение уже начало распадаться с момента выхода Великобритании.

До спецоперации по многим вопросам в Евросоюзе были отличающиеся мнения у разных государств по определённым моментам, в том числе экономическим. Сегодняшняя санкционная война ещё больше вбила клин между этими странами. Есть государства, которые полностью зависят от поставок нашего российского газа, а есть страны, где зависимость небольшая. Поэтому они ведут себя по-разному, — подчеркнул Чепа.

Он добавил, что некоторые государства имеют большую долю торговых отношений с Россией и Белоруссией. Для таких стран санкции являются болезненным вопросом, и они пытаются их обходить.

Их антисанкционная позиция возрастает, поэтому это может привести к определённому расколу в Евросоюзе. Я согласен с Володиным в том, что этот раскол будет увеличиваться. Евросоюз уже начал распадаться ранее, когда из него стала выходить Великобритания, были страны, где сама целостность этих государств была под вопросом и было приложено много усилий для сохранения их автономии. У некоторых стран есть особое мнение, эти государства при определённых условиях могут выходить из ЕС, а санкционная война это только усугубляет. В течение десяти лет или более короткого периода это может происходить, — подытожил Чепа.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, оно было нарушено из-за антироссийских санкций. По его мнению, в ближайшее время странам Европы будет лучше выйти из ЕС, чтобы сохранить свой суверенитет.