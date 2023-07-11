«Ужас и хаос»: ирландский наемник оценил контрнаступление ВСУ Sky News: наемник из Ирландии назвал контрнаступление Украины бойней

Иностранный наемник Рис Бирн, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, назвал украинское контрнаступление ужасом и хаосом. По его словам, которые приводит британский телеканал Sky News, подразделения ВСУ действуют без прикрытия.

На нулевой линии — это ужас. Это ужас... Это бойня... Повсюду мертвые люди... Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда идем в окопы, — это перешагивать через все трупы, которые уже там остались от предыдущих людей, которые вошли туда, — отметил Бирн, воевавший на Запорожском направлении.

Он добавил, что у подразделения из 40 человек, включавшего украинцев, американцев и британцев, не было прикрытия с воздуха. Наемник также отметил, что в ходе боя два украинских танка покинули позиции. Конкретное место и время столкновений он не назвал.

Телеканал уточнил, что во время одной из атак наемники, которые попали под прицельный огонь российских танков, вынужденно звали помощь по рации.

Среди этого хаоса спасение появилось в виде украинского пикапа, — рассказал Бирн.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина активизировала вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В ведомстве подчеркнули, что Киев усилил вербовочные мероприятия в связи со срывом очередной волны мобилизации и с целью сокрытия высоких потерь личного состава ВСУ.