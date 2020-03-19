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Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брюинс, ответственный за борьбу с коронавирусом, подал в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Министр здравоохранения доктор Б. Дж. Брюинс в четверг 19 марта попросил короля Виллема-Александра освободить его от должности. Король принял его отставку, — говорится в сообщении.

В среду, 18 марта, в парламенте страны проходило обсуждение ситуации с коронавирусом. Внезапно министр здравоохранения потерял сознание. Позже чиновник объяснил в Twitter, что переутомился.

В настоящий момент в Нидерландах 76 человек умерли от коронавируса, число подтверждённых случаев заражения достигло 2460, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в Еврокомиссии определили приоритетные категории граждан для тестирования на коронавирус. Медики сначала будут проверять госпитализированных, медицинский персонал и пожилых людей. Представители Еврокомиссии подчеркнули, что такие меры нужно принимать в каждом государстве, входящем ЕС.

Американские власти считают, что пандемия продлится в мире более 18 месяцев. По их мнению, на создание вакцины уйдёт около 12 месяцев.

В мире коронавирусом заразились 219 583 человек, 8 928 — умерли, 84 801 — поправились.