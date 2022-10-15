УНИАН выдало декорации к фильму об уничтоженной российской технике

Фото: УНИАН

Украинское информационное агентство УНИАН выдало декорации к фильму о уничтоженной технике Вооруженных сил России, передает РИА Новости. Уточняется, что опубликованные фотографии сопровождались надписью «Деды воевали», выполненной с орфографическими ошибками.

Как пишет российское агентство, УНИАН опубликовало кадры, на которых показана якобы подбитая гусеничная машина, на лобовой броне которой также была надпись «На Берлин», сделанная с ошибками. Позднее украинское информагентство пояснило, что это декорация, заготовленная для фильма, который в настоящее время снимается в Харьковской области. Свое заявление они подтвердили, опубликовав видео со съемок картины — на кадрах видна работа съемочной группы.

Ранее заместитель министра Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ведомство признает волну фейков о якобы взятых ВСУ городах. Она отметила, что зачастую распространяется информация о том, что какой-то населенный пункт взят киевской армией, хотя при этом идут бои или у военных даже нет планов его захвата.

Ранее экс-уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова рассказала российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) о том, что сотрудники разведслужб просили ее намеренно распространять многочисленные фейки о ВС РФ. По словам бывшего омбудсмена, ее доклады о «зверствах» российских военнослужащих помогали вести более эффективный диалог с политиками европейских стран и получать гораздо большую военную помощь, чем было запланировано.