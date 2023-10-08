Умер экс-президент Венгрии Ласло Шойом

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com

Ласло Шойом

Бывший президент Венгрии Ласло Шойом скончался на 82-м году жизни, сообщает венгерское телевидение. Политик умер после продолжительной болезни. Президент Каталин Новак и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили соболезнования его родным и близким.

В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета, — говорится в сообщении.

Шойом родился в 1942 году в городе Печ на юге Венгрии. Он получил высшее юридическое образование, преподавал в университетах Будапешта и Йены. В 1987 году Шойом был одним из основателей Венгерского демократического форума, в 1990-м вступил в должность первого председателя Конституционного суда. Он занимал эту должность до 1998 года.

В 2005-м Шойом был избран президентом Венгрии, пробыл на посту до 2010 года. Зимой 2006-го он встречался с президентом России Владимиром Путиным, когда тот приезжал в Будапешт с визитом.

С 2013 года Шойом являлся членом Венгерской академии наук. Он был удостоен множества наград в Венгрии и за рубежом.

В августе умер бывший руководитель администрации первого президента России Сергей Филатов. Он руководил аппаратом Бориса Ельцина в его первый период правления, с 1993 по 1996 год. Вдова Ельцина Наина заявила, что Филатов был замечательным человеком и надежным соратником.