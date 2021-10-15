Украину удивило отсутствие реакции Берлина на статью Медведева

Отсутствие реакции официального Берлина на статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева вызывает удивление. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Данилова, его удивляет реакция немцев на статью российского чиновника, поскольку речь в материале идёт в том числе и о Германии.

После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны были бы сделать определённые заявления. Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идёт, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы, — заявил представитель СНБО.

Статья Дмитрия Медведева была опубликована 11 октября. В ней автор объяснил, почему находит бессмысленными контакты с действующим руководством Украины. По мнению Медведева, это «невежественные и необязательные люди», регулярно меняющие собственную позицию и не имеющие никакой самостоятельности. По словам российского чиновника, Украина находится под прямым иностранным управлением, в связи с чем России «с вассалами иметь дело бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном».