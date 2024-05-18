Украину предупредили о грядущих критических часах El Pais: Украине грозят критические часы из-за наступления ВС РФ под Харьковом

Фото: МО РФ

В скором времени для Украины наступят критические часы из-за продвижения Вооруженных сил России в Харьковской области, сообщает испанская газета El Pais. По мнению авторов публикации, после начала российского наступления конфликт перешел в новую фазу. Они обратили внимание, что президент Украины Владимир Зеленский даже отменил поездки в Испанию и Португалию.

Сила нынешнего вызова привела к тому, что президент Владимир Зеленский приостановил свое международное турне, которое должно было привести его в Испанию и Португалию, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский высказался о продвижении российских войск в Харьковской области. По мнению украинского лидера, это лишь «первый шаг» в новом наступлении ВС РФ. Президент признал, что Киев нуждается в системах ПВО и испытывает нехватку военнослужащих. При этом он полагает, что новое российское наступление может состоять из «нескольких волн».

До этого Зеленский отмечал, что Россия получила «самое большое преимущество» в конфликте благодаря ограничениям Запада на применение поставленного им оружия для Украины. Глава государства отметил, что в нынешних условиях ВСУ не могут обеспечить «паритет» в воздухе.