Зеленский объяснил, что дало России шанс переломить ход конфликта Зеленский: ограничения Запада стали для РФ главным преимуществом в конфликте

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Ограничения Запада на применение поставленного им оружия для Киева предоставило Москве «самое большое преимущество» в конфликте, заявил в интервью Agence France Press (AFP) президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ не могут обеспечить «паритет» в воздушном пространстве при текущих условиях.

Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России, — подчеркнул украинский лидер.

Ранее издание Le Monde сообщило, что боеприпасы, а именно 800 тысяч снарядов, связанных с «чешским планом», и пакет помощи от США так и не дошли до Вооруженных сил Украины. Как рассказали военнослужащие, отсутствие беспилотников и артиллерийской огневой поддержки ведет к большим потерям среди личного состава. Украинская армия также теряет технику из-за FPV-дронов Вооруженных сил РФ, резюмировали журналисты.

До этого Зеленский выступил с обращением, во время которого он обвинил весь мир в том, что оборона ВСУ провалилась в Харьковской области. Киев не может позволить себе потерять Харьков, акцентировал внимание глава государства, попутно попросив союзников о помощи.