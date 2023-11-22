Украинское СМИ сообщило о взрывах в Киевской области «Зеркало недели»: в Киевской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы произошли в Киевской области, сообщает украинское издание «Зеркало недели». По его данным, в регионе, как и в ряде других областей Украины, объявлена воздушная тревога.

Также отмечается, что в Киевской области действуют системы ПВО. Вечером 21 ноября взрывы прозвучали и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Подробности происшествия не приводились, а местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 21 ноября взрывы звучали в Волынской области Украины. Подробности происшествия не сообщались. Воздушная тревога действовала в ряде регионов Западной Украины, в том числе в Волынской области. Также отмечалось, что в Хмельницкой области работали системы ПВО.

Ранее военная администрация Киевской области сообщала, что в ночь на 19 ноября в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. По словам главы администрации Руслана Кравченко, сирены воздушной тревоги звучали на протяжении пяти часов, фиксировалась активная работа системы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, добавил Кравченко, а возникший на месте происшествия пожар был ликвидирован.