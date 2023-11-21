СМИ Украины сообщили о взрывах в Запорожье «Страна.ua»: в городе Запорожье произошли взрывы

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вечером 21 ноября в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна.ua». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее о том, что в Запорожье произошел мощный взрыв, рассказывал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностей произошедшего он не привел.

В ночь на 21 ноября взрывы звучали в Волынской области Украины. Подробности происшествия не приводилось. Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в ряде регионов Западной Украины действовала воздушная тревога, в том числе в Волынской области. Также сообщалось о том, что в Хмельницкой области работали системы ПВО.

Сообщалось и о нескольких взрывах в Днепре и его окрестностях. По информации местных СМИ, в регионе объявляли воздушную тревогу. Предупреждения об опасности с воздуха звучали в подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей, а также в Николаевской области.